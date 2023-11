KIJK Tipt: deze weegschaal is geen weegschaal

Deze weegschaal is geen weegschaal. Dit is namelijk het Body Scan Connected Health Station van elektronicabedrijf Withings. En natuurlijk bepaalt deze machine gewoon je gewicht, maar hij meet óók je hartslag en je vaatleeftijd en je vetpercentages. O ja, en je segmental body composition, je electrodermal activity, je basal metabolic rate en je wij-weten-ook-niet-precies-wat-het-is-maar-het-klinkt-allemaal-erg-belangrijk. Kost je 400 dollar, maar dan heb je dus wel een totale gezondheidscheck in een niet-weegschaal.

