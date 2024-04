KIJK op de wereld: zwendelstad

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: Cape Coral heeft een omstreden geschiedenis.

Mooi hè? Rechte straten, keurig Amerikaanse blocks met keurige Amerikaanse huizen… Toch heeft dit Cape Coral een omstreden geschiedenis.

Het begon allemaal in 1957 toen de twee broers, Leonard en Jack Rosen hun gretige ogen lieten vallen op Redfish Point, een prachtig schiereiland in Florida. Ze kochten er, samen met wat partners, een stuk van 270 vierkante kilometer voor 678.000 dollar (nu zo’n 7 miljoen euro). Graafmachines groeven kanalen door het ongerepte moeras en met de bagger werd het land, omgedoopt tot Cape Coral, boven het water uitgetild.

Afluisterapparatuur

De Rosens verkochten die kavels zoals ze ooit hun uiterst lucratieve middeltjes tegen kaalheid aan de man brachten; met schimmige marketingtactieken en snelle verkopers. Zo werden potentiële kopers na een gratis diner ondergebracht in hotelkamers met afluisterapparatuur zodat de verkooptactiek zo goed mogelijk op de personen kon worden afgestemd. En wat die uiteindelijk kochten was een huis in een soort drassige buitenwijk zonder waterleiding, scholen, winkels, sportfaciliteiten, of riolering. De bijnaam van Cape Coral was niet voor niets Cape Coma.

Maar goed, ondanks dat omstreden begin werd Cape Coral uiteindelijk een van de snelst groeiende steden van Amerika. Eind goed al goed. Nou ja behalve dan voor dat prachtige ecosysteem.

Beeld: Google Earth