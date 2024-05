KIJK tipt: doorzichtig laptopscherm?

Wat hebben kerstbomen, fietshelmen en kunstgebitten met elkaar gemeen? Ze worden mooier met een paar lampjes erin. Datzelfde geldt kennelijk voor usb-microfoons. De Seiren V3 Chroma van Razer is namelijk een supercardioïde condensatormicrofoon met RGB lighting customization. Dit betekent dat hij in verschillende kleurtjes kan oplichten, afhankelijk van de gebeurtenissen in je videogame of je stream. Heb je natuurlijk helemaal niets aan, maar is wel mooi.

Kost 150 euro op razer.com