KIJK Tipt: draadloos gamingtoetsenbord

Het stond natuurlijk al in je agenda, maar dit jaar is de veertigste verjaardag van het horlogemerk G-SHOCK. Daarom brengt fabrikant Casio onder meer de GMWB5000PG uit: een polsklokje in de beroemde reeks, maar dan nóg robuuster dankzij een diepgelaagd verhardingsproces, dat het staal bovendien een coole recrystallized-look meegeeft. Maar goed, het uurwerk stond natuurlijk allang op jóúw verjaardagslijstje.

