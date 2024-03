KIJK tipt: draagbare pc voor gamers

Hierboven staat de ROG NUC van Republic of Gamers. Dat is een draagbare Windows-pc voor gamers, met in de krachtigste uitvoering een Intel Core Ultra 9 als processor en een NVIDIA RTX 4070 als grafische kaart. Op het moment van schrijven zijn de prijs en de releasedatum helaas nog onbekend. Wel weten we dat het product de geheime codenaam Scorpion heeft. En laten we eerlijk zijn: da’s eigenlijk het belangrijkste.

