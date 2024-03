KIJK tipt: draak van een horloge

Het jaar van de draak! Volgens de Chinese kalender staat 2024 in het teken van dit legendarische vuurbeest. Speciaal daarom maakten de Zwitserse horlogemaker Hublot en de Chinese kunstenaar Chen Fen Wan samen de Spirit of Big Bang Titanium Dragon: een luxe polsklokje met een drakensilhouet op de wijzerplaat. Over smaak en betaalbaarheid valt uiteraard te twisten, maar voor ongeveer 30.000 euro heb je een draak van een horloge.

De website is hublot.com