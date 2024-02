KIJK tipt: deze drone fladdert rond als een vogel

Wat is ie groen! Met de Aspire Vero 16 claimt Acer een CO 2 -neutrale computer te hebben geknutseld. De behuizing is bijvoorbeeld voor 60 procent gemaakt van PCR-materiaal. De textuur aan de buitenkant bevat geen vluchtige organische stoffen of toevoegingen. Het touchpad is geproduceerd met ocean-bound plastic dat anders in zee zou belanden. De verpakking bestaat uit gerecycled materiaal. En de resterende milieubelasting zou worden goedgemaakt met CO 2 -compensatie. Da’s zo groen dat we helemaal vergaten naar de specs te kijken.

Vanaf mei te vinden via acer.com