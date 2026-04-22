KIJK tipt: een slimme camera voor vergaderingen

KIJK-redactie

22 april 2026 06:00

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een slimme camera voor vergaderingen.

Vergadercam

Rally AI Camera Pro, camera voor vergaderingen

Leek deze videovergadering maar net iets meer op een Hollywoodfilm. Dat heeft iedereen weleens verzucht tijdens het tweewekelijkse bijpraatmomentje. Nou, dromen komen uit! De Rally AI Camera Pro belooft namelijk spectaculair nauwkeurige beelden – onder meer dankzij een op maat ontworpen lens met 115 graden-gezichtsveld, een extra optische camera met 15x-hybride zoom, en een door kunstmatige intelligentie gedreven RightSight 2 video-framing. Je meeting gaat natuurlijk nog steeds helemaal nergens over, maar dat nergens zag er nog nooit zo filmisch uit.

Cinefiele officemanagers kijken op logitech.com

Golfhorloge

Approach J1

Sporthorloges voor beginnende golfers. Die bestaan dus gewoon echt. En de Approach J1 van Garmin is er een. Het is een klein en lichtgewicht gps-klokje, speciaal voor smallere polsen. Op een 1,2-inch amoled-aanraakscherm verschijnen allerlei inzichten over je baangemiddelde of je spelsnelheid. Het ontwerp zou je tijdens een swing niet moeten hinderen of afleiden. En hij bestaat gewoon écht.

Kost zo'n 350 euro

This is not AI

AI is overal. We stellen een vraag, krijgen snel antwoord en klaar. Hierdoor hoeven we zelf minder na te denken. In dit boek komt AI-expert en gedragspsycholoog Sanne Cornelissen met een praktische methode om je denken met AI juist te activeren.

Meer info op jongbloed.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 5/2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

