KIJK tipt: een slimme camera voor vergaderingen

Sporthorloges voor beginnende golfers. Die bestaan dus gewoon echt. En de Approach J1 van Garmin is er een. Het is een klein en lichtgewicht gps-klokje, speciaal voor smallere polsen. Op een 1,2-inch amoled-aanraakscherm verschijnen allerlei inzichten over je baangemiddelde of je spelsnelheid. Het ontwerp zou je tijdens een swing niet moeten hinderen of afleiden. En hij bestaat gewoon écht.

Kost zo’n 350 euro op garmin.com