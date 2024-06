KIJK tipt: een synthesizer, akkoordenspeler en drumkit in één

Het is een nieuwe tijd. Voorbij is de eeuw dat je kon opscheppen met één belachelijk duur horloge. Tegenwoordig moet je als patser minstens zestien van die ondingen bezitten. En je moet ze natuurlijk bewaren in het Viceroy 16 Piece Watch Winder Cabinet van Wolf: een design-achtig kastje dat jouw favoriete uurwerken netjes uitstalt én netjes opwindt. Zo’n pronkmeubel kost weliswaar bijna 16.000 euro, maar het is nu eenmaal een nieuwe tijd.

Extra plaatjes op wolf1834.com