KIJK Tipt: fiets met ruimte voor twee

Groot bereik en plek voor twee. Dat is de korte pitch van FLX, een nieuwe fatbike van de Nederlandse fabrikant Phatfour. De elektrische soort-van-fiets kan namelijk tot 100 kilometer tjaffen (met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur) en heeft een langwerpig zadel waar met gemak twee volwassenen op passen. Zo’n vette fiets (verkrijgbaar in geel, groen of zwart) kost je helaas wel wat, namelijk nét geen 1500 euro per persoon.

