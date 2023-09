KIJK Tipt: fietshelm met ingebouwde speakers en richtingaanwijzers

Waar is dat feestje? Hier bij de Sony SRS-XV800 is dat feestje! Deze nieuwe partyspeaker maakt je verjaardag of je ontslag immers nóg leuker. De machine heeft namelijk een bijna rechthoekig diafragma, dat het gebied van het luidsprekermembraan maximaliseert en zorgt voor een prettigere luisterervaring… of zoiets. Want als die techniek je minder interesseert, heeft ie ook gewoon kekke sfeerverlichting en een handig handvat. De prijs is 699 euro, maar een goed feestje mag wat kosten.

