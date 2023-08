KIJK tipt: gamebril

Komen gamers te weinig buiten? Niet als het aan Razer ligt. Deze nieuwe Razersuperfuture is namelijk een zonnebril voor spelletjesspelers. Hij biedt een mask-like silhouette geïnspireerd door sportswear pieces, maar dan met urban streetwear vibes – of zoiets. Belangrijker is dat de fotochrome lenzen donkerder worden als er zonlicht op valt, maar dat ze óók gewoon een blauwlichtfilter hebben om je ogen te beschermen tijdens lange spelsessies. Want je kúnt naar buiten, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Gelimiteerde oplage op razer.com