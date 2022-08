KIJK Tipt: Garmin quatix 7

Fijn om te weten hoe laat het is… Maar op een boot heb je nog veel meer informatie nodig. Bijvoorbeeld hoe diep het water is, hoe het met de getijden staat, of de scheepsmotor netjes verderborrelt, wat het weer brengt, hoe de wind staat, of het anker niet sleept, en hoe het ook alweer zat met stuurboord en bakboord. Gelukkig brengt de quatix 7 van Garmin dat allemaal, want dit slimme polsklokje is speciaal bedoeld voor scheepslui.

