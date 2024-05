KIJK tipt: elke minuut een nieuw gedicht

Elke minuut een nieuw gedicht. Dat is de gimmick van Poem/1. Deze digitale klok met e-papier-scherm (de looks van papier, het gemak van digitaal) is namelijk voorzien van kunstmatige intelligentie en schrijft elke zestig seconden een rijmpje over hoe laat het is. Op crowdfundwebsite Kickstarter hielpen ruim achthonderd poëzieliefhebbers mee om het product te financieren… kennelijk zonder op te merken dat het voorbeeldversje op de promofoto niet eens rijmt.

Hoor je ook het klokje slaan? Tijd om naar kickstarter.com te gaan