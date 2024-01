KIJK tipt: goocheldoos

In KIJK 2/2024 (die nu te koop is) lees je een fantastisch artikel over wetenschap en goochelen. Mocht je daardoor de simsalabimsmaak te pakken hebben, dan is deze Mayan Box een aanrader. De truc daarbij is dat de toeschouwer een van de zes custom made dobbelstenen uit een ebbenhouten doosje mag kiezen – waarna de goochelaar het doosje opent en binnenin een voorspelling vindt die exact met die keuze overeenkomt. Helaas mogen we de tech van deze toy niet verklappen, maar hij zal je betoveren.

