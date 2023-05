KIJK Tipt: GPT-3 in een typemachine

Een typemachine als penvriend. Het kan met de Ghostwriter van kunstenaar Arvind Sanjeev. Het apparaat is een vintage toetsentikker, maar dan uitgerust met motortjes én kunstmatige intelligentie. Je stopt er een papiertje in, typt daarop een vraag voor de gadget, ramt op enter… en kijkt vervolgens toe hoe het apparaat ook écht een antwoord voor je uittikt. Er is voorlopig helaas nog maar één exemplaar van, maar onze vriend Sanjeev heeft beloofd de boel binnenkort open source te maken.

Achtergronden op arvindsanjeev.com