KIJK Tipt: haarscherpe webcam

Een speakerphone voor de moderne arbeidsslaaf. Dat is de ambitie van de HiDock. Het is een conference speakerphone en een voicerecorder én een USB-hub in één plug-and-play apparaatje, dat je makkelijk mee kunt nemen en dus zowel thuis als op kantoor als in een koffietentje kunt gebruiken – waar je dankzij slimme microfoontjes en geavanceerde noise reduction geen last hebt van anderen, terwijl zij wel ontiegelijk veel last hebben van jou. Groot succes op Kickstarter, uiteraard.



Check de campagne op www.kickstarter.com