KIJK tipt: hiermee boor je nooit meer scheve gaten

Nooit meer scheve gaten boren? Dat kan met de BullseyeBore Core. Dat is niet de boor hiernaast, maar het groene kapje óp de boor hiernaast. In dat plastic gevalletje zitten lampjes die een soort schietschijf projecteren. Als je de boor recht houdt, ziet die schietschijf er recht uit; als je de boor scheef houdt, ziet die schietschijf er scheef uit – en daardoor weet je altijd of je goed bezig bent. Op crowdfundwebsite Kickstarter waren duizenden thuisklussers er enthousiast over, dus het product zelf was alvast een boor in de roos.

