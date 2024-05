KIJK tipt: horloge met een buitenaards wereldrecord

Proficiat! De Cosmopolis heeft het officiële Guinness World Record behaald voor ‘meeste inzetstukjes van meteoorsteen in een horloge’. Geen idee hoeveel polsklokjes daarvoor in de race waren, maar dit pronkstuk van Les Ateliers Louis Moinet is dus de winnaar. Want: maar liefst twaalf verschillende brokjes ruimtesteen zijn verwerkt in de voor- én achterkant van dit speciale sieraad. Uiteraard is het een limited edition met een exclusief prijskaartje, maar records zijn nu eenmaal zeldzaam.

Check louismoinet.com of guinnessworldrecords.com