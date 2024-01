KIJK tipt: horrorhorloge

Veilig sporten is belangrijk, knoop dat nu eens in je oren. Het is gevaarlijk om over straat te fietsen of te rennen en ondertussen naar muziek of podcasts te luisteren. Gelukkig is er de Suunto Wing: een open-ear-hoofdtelefoon met bone conduction. Deze machine stuurt het luistervoer rechtstreeks via je jukbeenderen naar je binnenoor, zonder je trommelvlies te beroeren. Hierdoor hoor je óók de auto’s en de ga-eens-aan-de-kant-roepers in de omgeving. Want veilig sporten is belangrijk, knoop dat nu eens in je jukbeenderen.

