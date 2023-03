KIJK Tipt: muziek zoals de artiest het heeft bedoeld

Muziek zoals de artiest het heeft bedoeld. Dat belooft de NW-A306. Deze nieuwe walkman van Sony gebruikt immers de kunstmatige intelligentie van DSEE Ultimate om gecomprimeerde muziek in real time te upscalen – ook wanneer die muziek is gedownload, via wifi wordt gestreamd, of door een draadloze koptelefoon je oren bereikt. Met andere woorden: klinkt goed en klinkt beter!

Meer technische achtergrond op www.sony.nl