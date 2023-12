KIJK tipt: Piranha uit Super Mario van LEGO

Eigenlijk willen we niets zeggen over de LEGO Super Mario Piranha Plant-set. Natuurlijk is het vet dat je de beroemde vijand van Super Mario nu kunt nabouwen met 540 plastic blokjes. En uiteraard is het een mooi detail dat je dit vanaf de bodem doet, zodat de rode happer als het ware uit zijn bekende buisje groeit. Maar in de tijd dat wij dat uitleggen, had jij ook al gewoon een warp pipe naar de winkel kunnen nemen.

Meer foto’s op lego.com