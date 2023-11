KIJK Tipt: retrohorloge uit de toekomst

Even tijdreizen! In 2018 maakten de Zwitserse horlogebouwers van Maximilian Büsser and Friends namelijk de HM9 Flow: een cool polsklokje dat met vloeiende en aerodynamische lijnen een eerbetoon bracht aan de auto- en vliegtuigdesigns van de jaren veertig en vijftig. Alleen: juist door die opvallende bekisting werd het bewegende binnenwerk aan het zicht onttrokken. Eeuwig zonde. Gelukkig is er nu de HM9 Sapphire Vision: hetzelfde uurwerk, maar met een transparante buitenkant. En daarmee lijkt het tijdloze retroklokje eigenlijk nóg meer uit de toekomst te komen.

