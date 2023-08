KIJK Tipt: robotstofzuiger die ook de hoekjes meepakt

Lange tijd hadden mensen één zekerheid. Computers, machines en apparaten met kunstmatige intelligentie versloegen ons met schaken, maakten mooiere kunstwerken en schreven grappigere gadgetrubrieken – maar wij wonnen met het schoonmaken van de randjes in de woonkamer. Helaas is er nu de Dyson 360 Vis Nav: een robotstofzuiger met sensors om precies die randen te detecteren, waarna hij de zuigkracht kan omleiden via een zij-actuator en zo óók de randjes perfect kan reinigen. We blijven wederom verslagen achter, maar gelukkig is wel alles schoon.

