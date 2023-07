KIJK Tipt: ruimtelego

LEGO over ruimtevaart. Moeten we nog meer zeggen? Is het echt nodig om uit te leggen dat de LEGO Ideas Tales of the Space Age-set bestaat uit vier ansichtkaartachtige ontwerpen, geïnspireerd op posters uit de jaren tachtig, die op een kleurrijke maar minimalistische manier een eerbetoon brengen aan spaceshuttles, maanbases, zwarte gaten en maansverduisteringen – maar dan gemaakt van plastic blokjes? Of wil je gewoon weten dat de set 50 euro kost en nú te koop is? Dachten we al.

