KIJK tipt: schoonmaakrobot kan stofzuigen, dweilen én stoomreinigen

Het is niet gek als het je nog niet was opgevallen. En het is ook niet gek als je er zelfs nog niet van had gehoord. Maar peach fuzz is dus wel de Pantone Colour of the Year 2024! Volgens de bedenkers echoot deze subtiele en sensuele perziktint ons aangeboren verlangen naar nabijheid en verbinding, dus dat zullen we dan maar gewoon geloven. Hoe dan ook: de telefoon hierboven, de special edition motorola edge 40 neo, die hééft die kleur dus gewoon!

