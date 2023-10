KIJK Tipt: slimme fiets belooft gepersonaliseerde ervaring

En toen maakte Acer opeens een e-bike. We kennen de Taiwanese elektronicabaas natuurlijk van de computers en de computerachtige dingen, maar de ebii is dus een heuse stadstrapper. Wel een stadstrapper met kunstmatige intelligentie trouwens, want hij belooft een gepersonaliseerde ervaring te bieden door zich aan te passen aan de rijomstandigheden, de beenkracht en het gewenste ondersteuningsniveau. Toch een beetje een computerachtig ding dus, maar dan met twee wielen en een bel.

Voor meer info fiets je naar acer.com