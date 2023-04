KIJK Tipt: slimme liniaal

Een meetlat uit de toekomst? De NeoRuler komt akelig dicht in de buurt. De slimme meetstok (nauwkeurig tot op 0,1 millimeter) heeft namelijk een klein lcd-scherm dat al je metingen weergeeft, kan met een druk op de knop switchen tussen centimeters en inches, rekent ook in decimalen of breuken, én heeft allerlei handige opzetstukjes zoals een pennenhouder en een vergrootglas. Helaas is nog onbekend of de digitale liniaal ook een banana-for-scale-modus heeft.

Groot succes op crowdfundwebsite kickstarter