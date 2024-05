KIJK tipt: slimme zwembril

Een slimme zwembril. Dat is de Smart Swim 2 van Form. Tijdens het baantjes trekken op zondagochtend houdt deze gadget namelijk niet alleen het chloor uit je ogen, maar biedt hij ook nog eens real-time visual feedback op je prestaties. Een doorzichtig display op het glas toont je bijvoorbeeld je hartslag of je snelheid of je trainingsschema. Koppie-koppie, deze slimbril.

Kost 250 euro op formswim.com