KIJK tipt: smartwatch herkent hartstilstand

Jaarlijks krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand en in 60 procent van de gevallen is er geen getuige. Onderzoekers van verschillende Nederlandse universiteiten en ziekenhuizen ontwikkelen daarom een smartwatch die een hartstilstand kan detecteren én 112 kan alarmeren. Dat lijkt te succesvol: het is ze nu gelukt om met het slimme horloge betrouwbaar te meten of de bloedsomloop stilvalt bij een patiënt, zoals bij een hartstilstand. Mooi resultaat, maar dit onderzoek was uitgevoerd in het ziekhuis. Er zijn extra experimenten nodig voordat de smartwatch ook ‘in het wild’ levens kan redden.

Meer info op hartstichting.nl