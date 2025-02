KIJK tipt: sneller werken voor digital creators

Hieronder zie je de Sonos Arc Ultra. Dat is een premium soundbar, voorzien van Sound Motion. Die technologie levert twee keer zo veel bas-output met een aanzienlijk kleinere transducer. Oftewel: een veel groter geluid in een veel kleinere machine. Volgens fabrikant Sonos is het een van de meest revolutionaire doorbraken van geluidstechnologie in bijna honderd jaar. Geen idee of dát echt waar is, maar het klinkt in elk geval goed.

