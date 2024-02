KIJK tipt: toffe knopjes

Ben je op zoek naar een synthesizer, sampler en composer in één draagbaar apparaat? En zouden een nieuwe sequencer of verse effecten een pluspunt zijn? Sta je bovendien open voor een ingebouwde microfoon en een ingebouwde speaker? Kun je uit de voeten met 999 sampleslots en 64 MB geheugen? Werk je graag met MIDI én met tactische toetsen? Of vind je de machine hierboven er gewoon keitof uitzien? Dan is de EP–133 K.O. II misschien iets voor jou!

