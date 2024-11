KIJK tipt: Mario en Yoshi van LEGO

Vind jij hem mooi? Op de KIJK-redactie werd flink gesteggeld over deze Super Mario World: Mario & Yoshi-set van LEGO. Sommige redacteuren vonden het een lelijk bouwwerkje, terwijl andere redacteuren het een héél lelijk bouwwerkje vonden. Desalniettemin wilden alle redacteuren het 1215 blokjes tellende eerbetoon graag op hun bureautje zetten. Want over mooiheid valt te twisten, maar over Mario niet.

