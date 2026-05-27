KIJK tipt: een oase in je huis

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een oase in je huis.
Huistuin
Een oase in je huis? Dat kan met de Oasis Planter. Het is een glazen stolp met een laagje mos én een boel technologie erin. Als je eens per twee weken een scheut water erdoorheen laat kletsen, dan doet het apparaat de rest: de plantjes slurpen koolstofdioxide uit de lucht en maken daar zuurstof van, filters en ventilatoren zorgen voor een gezonde luchtvochtigheid van 30 tot 50 procent, en het geheel ziet er gewoon lekker kek uit. Groene tech, maar dan anders.
Vooruitbestellen kan via www.oasisfuture.co (zonder -m op het einde)
Schoonbot
Nieuwe robotpoetser! Deze keer is het de Saros 20 van Roborock. De stofzuig-en-dweil-machine heeft een slim chassis, dat zich aanpast aan verschillende vloeren en makkelijk over drempels klautert. Dankzij ingebouwde navigatietech herkent hij objecten en vermijdt hij obstakels. En in het bijbehorende dock reinigt hij automatisch zijn eigen dweil en leegt hij automatisch zijn eigen stofreservoir. Niet revolutionair dus, maar wel lekker schoon.
Hersenvensters
VIn dit boek onderzoekt hoogleraar klinische neurofysiologie Michel van Putten hoe inzichten uit de neurowetenschap ons begrip van menselijk gedrag, denken en waarnemen verdiepen.
