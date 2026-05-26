Deze verre verwant van de krokodillen liep op twee poten en had een snavel

Paleontologen hebben een fossiel gevonden van een opmerkelijk beest. Het lijkt op een dino maar is meer verwant aan de moderne krokodillen.

Paleontologen hebben in de Amerikaanse staat New Mexico een fossiel ontdekt van een opmerkelijk reptiel. Het dier, Labrujasuchus expectatus, leefde ongeveer 212 miljoen jaar geleden, liep op twee poten en had een snavel. De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology.

Dino of geen dino?

Op het eerste gezicht lijkt het dier op een dinosaurus, maar dat is het niet. Het behoort tot de Shuvosauridae, een uitgestorven groep reptielen die evolutionair gezien dichter bij de moderne krokodillen staan dan bij de dinosauriërs.

De Shuvosauridae leefden in het trias, het tijdperk waarin de eerste dinosauriërs verschenen. Ze liepen op hun twee lange achterpoten en hadden relatief kleine voorpoten. Doordat ze ook nog een snavel hadden, lijken ze sterk op de struisvogelachtige dino’s, de zogenoemde Ornithomimidae.

Die gelijkenis is het resultaat van convergente evolutie: de twee verschillende diergroepen ontwikkelden onafhankelijk van elkaar vergelijkbare vormen, waarschijnlijk omdat ze ook een vergelijkbare levensstijl hadden.

Succes of geen succes?

Moderne krokodillen lopen op vier poten en hebben een bek vol scherpe tanden. Dat is dus radicaal anders dan de tweevoetige en tandloze Labrujasuchus expectatus. In het trias was de evolutie flink aan het experimenteren en ontstonden er allerlei van dit soort bijzondere dieren.

Het experiment met tweevoetigheid bleek geen succes. Moderne reptielen lopen allemaal op vier poten (of ze bewegen juist zonder poten, denk aan slangen). Sommige hagedissen kunnen overigens wel tijdelijk op twee poten rennen.

Bij dinosauriërs viel de tweevoetenstrategie wel in de smaak. Vooral de theropoden – de tweevoetige vleesetende dino’s, zoals de T-rex – waren dominant en evolueerden uiteindelijk tot de vogels, die nog altijd tweevoetig zijn.

Bronnen: Journal of Vertebrate Paleontology, NHM of Los Angeles County via EurekAlert!