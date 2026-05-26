Onderzees vandalisme: hoe bescherm en repareer je kabels op de bodem van de zee?

Het internationale data- en stroomverkeer is voor een groot deel afhankelijk van onderzeese kabels. En die zijn kwetsbaar: een recente reeks incidenten heeft aangetoond dat sabotage betrekkelijk eenvoudig is. Hoe kunnen we de schade aan een kapotte communicatiekabel vervolgens repareren? En valt het onderzeese stroomnet beter te beschermen?

Toen in oktober 2023 een Chinees vrachtschip de gaspijp tussen Finland en Estland beschadigde, werd eerst nog rekening gehouden met een ongeluk. Per jaar lopen immers zo’n 200 onderzeese kabels onbedoeld schade op. Maar in november 2024 was het weer raak: een ander Chinees vrachtschip voer twee communicatiekabels in diezelfde Oostzee kapot.

Op 25 december 2024 liet de Russische olietanker Eagle S zes uur lang een van zijn ankers over de bodem van de Finse Golf slepen. Daarbij werden in totaal vijf kabels geraakt, waaronder de cruciale EstLink 2-stroomkabel tussen Finland en Estland. Ditmaal grepen de Finse autoriteiten in. De kustwacht enterde het schip en arresteerde de kapitein.

Ondertussen gingen de incidenten onverminderd door. In een periode van vijftien maanden werd er schade aan maar liefst elf Baltische kabels aangericht. Het roept de vraag op: moeten we onze datakabels niet veel beter beschermen?

Moedwillige sabotage

Er ligt wereldwijd rond de 1,4 miljoen kilometer aan onderzeese kabels voor stroom- en datavervoer op de zeebodem. Zonder deze onderwaterverbindingen zou 99 procent van ons dataverkeer stilvallen. Rudy Helmons is als universitair hoofddocent offshore en baggeren op de TU Delft goed bekend met wat er allemaal mis kan gaan bij dat onderzeese transport. “Door zandgolven kunnen kabels en pijpleidingen bijvoorbeeld bloot komen te liggen. Als kabeleigenaar dien je ook rekening te houden met de schade die sleepnetten van de visserij kunnen aanbrengen. En als kabels onder een drukke vaarroute liggen, moeten ze beschermd zijn tegen zaken als losgeslagen containers. Dat doe je door ze in te graven of er een bed van losse stenen bovenop op te leggen.”

Dit is het begin van het verhaal over het beschermen en repareren van onderzeese kabels. Het hele verhaal lees je in KIJK editie 6 van 2026.

Tekst: Mark van den Tempel

Beeld: Imaginima/Getty Images