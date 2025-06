KIJK tipt: slimme ring meet je gezondheid

Nieuw sieraad om je gezondheid te tracken! De Circular Ring 2 monitort je hartslag, telt je stappen, meet je stressniveau, overziet je nachtrust, controleert je bloeddruk en houdt nog allerlei privékwesties nauwlettend in de gaten. Bovendien geeft hij (via een bijbehorende app) natuurlijk tips over hoe je al die scores nog kunt verbeteren. Daar is behoefte aan, want op crowdfundwebsite Kickstarter werden tonnen binnengeharkt voor deze coach in ringvorm.

Check de campagne via kickstarter.com