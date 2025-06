KIJK tipt: een smartphone voor tieners

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een smartphone voor tieners.

Kindertelefoon?

Een smartphone voor tieners. Zo introduceert Human Mobile Devices deze HMD Fusion X1. Ouders en verzorgers kunnen (met een speciaal abonnement) dit toestel namelijk volledig kiddy-proof maken. Denk hierbij aan: instellingen voor app- en internettoegang, beperkingen voor sociale media, kunstmatige intelligentie die schadelijke inhoud detecteert en blokkeert, continue locatietracking, noodoproepen, batterijwaarschuwingen, en een school mode die bepaalde apps en functies kan blokkeren tijdens de lesuren. Handige telefoon voor tieners dus, maar vooral voor papa en mama. Kost een paar maanden zakgeld, via hmd.com

Spectaculair

Er zitten nogal wat specs op deze H15 Pro van Dreame. Deze steelstofzuiger met dweilfunctie en robotarm is bijvoorbeeld voorzien van een triple-edge-reinigingssysteem (dat kan poetsen langs muren), een ThermoTub-systeem (voor reiniging met water van 100 graden), een TangleCut-systeem (om te voorkomen dat haren samenklitten op de borstel) én een GlideWheel-systeem (voor een optimale wendbaarheid). Klinkt schoner dan ons huis ooit is geweest. Nog meer specs? Check dreametech.com

Alle tijd van de wereld

Tijd is een mysterieus fenomeen dat kunstenaars, filosofen en wetenschappers al duizenden jaren fascineert. Deze tentoonstelling, tot en met 24 augustus te bezoeken in Design Museum Den Bosch, laat zien hoe we tijd meten en vormgeven. Meer info op designmuseum.nl

