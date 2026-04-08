KIJK tipt: SN Operator laat je oude games spelen op je nieuwe computer

SN Operator laat je oude games spelen op je nieuwe computer.
Retrospeler
Oude games bewaren én spelen op je nieuwe computer? In KIJK 2-2026 las je daar in KIJK een ge-wel-dig achtergrondartikel over. En nu een KIJK-tipt-stukje. Met de SN Operator van Epilogue kun je namelijk precies dat: oude games bewaren én spelen op je nieuwe computer. Het is een soort usb-dock, waarin je cartridges van de Super Nintendo en de Super Famicom kunt proppen. En vervolgens kun je die games dus bewaren én spelen op je nieuwe computer.
Samenspelen
Sámen muziek maken. Dat belooft PopuMusic met de PartyStudio (een kekke synth-speaker met ingebouwde drummachine) en de PartyKeys (een kek midi-keyboard met ingebouwde lampjes). Beginnende muzikanten kiezen hun lievelingsliedje, de box speelt het af, de toetsen lichten op om te tonen hoe er meegespeeld moet worden. En dat laatste kan op vier instrumenten tegelijk, zodat er meteen in groep gemusiceerd kan worden. Fijn succesje op crowdfundwebsite Kickstarter, waar muzikanten sámen het startkapitaal bijeenspeelden.
In het bosch
Zes beeldend kunstenaars delen op eigen wijze hun liefde voor het bos in deze groepsexpositie die tot 10 mei te zien is in Galerie van Blijkshof, Deventer. Zo ook bioloog Tineke van der Pouw Kraan, die de biodiversiteit onder de grond belicht.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Beeld: Epilogue