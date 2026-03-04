KIJK tipt: een speaker verstopt in een tafellamp

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een speaker verstopt in een tafellamp.

Muziekmeubel

De Zweedse meubelmaker IKEA en de Zweedse interieurstudio Teklan brengen een bluetoothspeaker verstopt in een tafellamp. Het idee: elektronische apparaten en accessoires moeten niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi. De lawaailamp kreeg daarom opvallende kleuren en een bijzondere vorm, waardoor hij echt onderdeel van het interieur kan worden. Je hebt trouwens een goed oog als de bovenkant je laat denken aan een toefje softijs, want de productnaam Kulglass is Zweeds voor ‘bolletje ijs’. Smaakvol! Kost 109 euro via ikea.com

Allesbox

Een alles-in-een-versterker. Zo mag je de Nimbus van Chaos Audio noemen. Hij is een bluetooth-box met audiostreaming (voor als je thuis wil oefenen), hij is een versterker van 70 watt (voor als je in een kroeg wil optreden), hij is een audio-interface (voor als je in de studio wil opnemen) én hij is tone creator (voor als je op je slaapkamer gekke geluiden wil ontwerpen). Je moet zelf nog voor het instrument en het talent zorgen, maar verder is het behoorlijk alles-in-een. Meer specs op chaosaudio.com

Horizon van Cheops

Deze grootschalige virtual realityexpeditie heeft zijn debuut gemaakt in Nederland, en wel in de Utrechtse Jaarbeurs. Met een VR-headset op en een rugzakcomputer om reis je 4500 jaar terug in de tijd, naar het oude Egypte. Te ervaren tot en met 30 juni. Meer info op feverup.com

