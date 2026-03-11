KIJK tipt: Tom van TomTom

Geen navigatie nodig, maar wel op de hoogte blijven van actuele verkeersinformatie? Dat regelt de Tom van TomTom. Het is een klein en minimalistisch dashboardapparaat, zonder scherm en zonder spraakfunctie, dat jou met lampjes en zoemers informeert over nabije flitspalen en gevaren en files. Daarvoor moet de rij-assistent wel communiceren met een TomTom-app op je smartphone. Die applicatie kun je trouwens ook gebruiken als je opeens tóch navigatie nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer je die flitspalen en gevaren en files probeert te omzeilen.

