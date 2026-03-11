KIJK tipt: Tom van TomTom

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: Tom van TomTom.
Geen navigatie nodig, maar wel op de hoogte blijven van actuele verkeersinformatie? Dat regelt de Tom van TomTom. Het is een klein en minimalistisch dashboardapparaat, zonder scherm en zonder spraakfunctie, dat jou met lampjes en zoemers informeert over nabije flitspalen en gevaren en files. Daarvoor moet de rij-assistent wel communiceren met een TomTom-app op je smartphone. Die applicatie kun je trouwens ook gebruiken als je opeens tóch navigatie nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer je die flitspalen en gevaren en files probeert te omzeilen.
Blokzuiger
Een slimme modulaire stofzuiger. Dat is de Fraction van Deglace. Alle belangrijke onderdelen – van de motor tot de batterij en van de cycloon tot de filter – passen namelijk als LEGO-blokjes in elkaar. Volgens de makers is dat handig, omdat je kapotte of gedateerde onderdelen daardoor makkelijk kunt vervangen en het product als geheel dus een leven lang meegaat. Zo maakt de blokzuiger een einde aan stof, aan bacteriën, aan hondenharen én aan planned obsolescence. Groot succes op crowdfundwebsite Kickstarter.
Dan zien we dezelfde sterren
Historicus Maurits Chabot reisde langs het frontgebied van Oekraïne en stuitte op verhalen van verzet. Voor dit boek sprak hij soldaten uit de loopgraven, vrouwen die in het geheim militaire kleding weven, en commando’s die Koersk binnenvielen.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Beeld: TomTom