KIJK tipt: deze wekker zorgt voor een betere nachtrust

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een wekker die zorgt voor een betere nachtrust.
Kekwekker
Minder scrollen, meer dromen. Dat is de belofte van de Habity Bedside Clock. Deze dedicated alarm clock wil jou namelijk aanmoedigen om rustverstorende smartphones of tablets uit de slaapkamer te verbannen. Het kekke apparaat biedt daarvoor een nachtklok en een nachtlamp, tientallen rustgevende geluiden en natuurlijk een wekker. Bovendien heeft hij een scherm van e-papier en straalt hij dus geen slaapverprutsend blauw licht uit. Het is de vraag of dat écht de concurrentie aan kan met YouTube, TikTok en de KIJK-website – maar we kunnen altijd meer dromen. Word wakker via.
Fotocamerafoto
Hier zie je een foto van de EOS C50. Deze compacte hybride camera van Canon bevat een nieuwe 7K full-frame CMOS-sensor en een geavanceerde DIGIC DV 7-processor, waarmee je bijvoorbeeld Open Gate RAW-opnames tot 7K/60p of 32 megapixel-foto’s kunt maken. Helaas is onduidelijk of de foto van de camera zélf ook met een EOS C50 is gemaakt.
Kan ik hier een ufo melden?
Cultuurhistoricus Wilmar Taal brengt in dit boek een overzicht van ufo-onderzoek in Nederland en België. Deze geschiedenis gaat terug tot de jaren vijftig.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 2/2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Beeld: habity.design