Kort nieuws: huishoudrobot, dino met vreemde wenkbrauwen en bultrug maakt gereedschap

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: een huishoudrobot, dino met vreemde wenkbrauwen en bultrug maakt gereedschap.

Huishoudrobot

De Chinese start-up Astribot pronkt met een nieuwe video van de humanoïde robot S1. Waar de meeste humanoïde robots worden ontwikkeld om te werken in fabrieken, focust Astribot duidelijk op huishoudelijke taken. In de video zie je namelijk hoe S1 wafels maakt, de voederbak van de kat vult, thee serveert, stofzuigt en basketbalt. Hieronder zie je hem in actie.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Op New Atlas lees je meer.

Dino met vreemde wenkbrauwen

Artistieke reconstructie van Alpkarakush kyrgyzicus. Beeld: Joschua Knüppe.

In het huidige Kirgizië, stampte ongeveer 165 miljoen jaar geleden een grote jagende dinosauriër met vreemde wenkbrauwen rond. Onderzoekers die het fossiel bestudeerden, schrijven dat deze verre neef van de Tyrannosaurus rex 7 tot 8 meter lang was. Ook had hij een grote ‘wenkbrauwen’ die uit zijn schedel staken aan de achterkant van de oogkassen. De paleontologen vonden twee dinofossielen, waarvan er één duidelijk een stuk kleiner was. Ze vermoedden dat die nog onvolwassen was. Daaruit trekken ze de voorzichtige conclusie dat ouders van deze dinosoort actief hun kinderen opvoedden.

Meer over Alpkarakush kyrgyzicus lees je op IFL Science.

Bultrug maakt gereedschap

Een bultrug doorbreekt een gordijn van luchtbellen. Beeld: Christin Khan/NOAA/NEFSC.

Er bestaat een exclusieve groep diersoorten die gereedschap gebruikt. Maar de club van dieren die hun eigen gereedschap maken is nóg veel exclusiever. Toch is er nu een nieuw lid: de bultrug. Biologen weten al een tijdje dat de walvissen cirkelvormige gordijnen van luchtbellen maken waarin ze op een efficiënte manier prooi vangen. Maar onderzoekers hebben nu ook bewezen dat bultruggen bewust de eigenschappen van die gordijnen bepalen, zoals het aantal ringen, de grootte, de diepte en de afstand tussen de luchtbellen. In vakblad Royal Society Open Science bepleiten ze dat deze bellengordijnen daarom als gereedschap beschouwd moeten worden.

Op Popular Science lees je meer over dit jaaggedrag van de bultrug.