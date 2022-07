Zes dieren die gereedschap gebruiken

Hoewel alleen mensen en apen erom bekendstaan, zijn ook deze dieren slim genoeg om gereedschap te gebruiken.

Dieren zijn soms slimmer dan ze eruitzien. Zo zijn we erachter gekomen dat veel soorten intelligent genoeg zijn om dingen als stenen en stokken als gereedschap te gebruiken. Chimpansees zijn een bekend voorbeeld, maar er zijn ook een hoop dieren waarvan je het niet ziet aankomen. We zetten zes onverwachte gereedschapsgebruikers op een rij.

1) Papegaaiduikers

Als je jeuk hebt, is het wel zo fijn om met je handen te kunnen krabben. Papegaaiduikers hebben deze luxe niet, maar zijn slim genoeg om een andere oplossing te bedenken. Met hun snavel pakken ze een tak en krabben er hun borst mee. Dit doen ze waarschijnlijk om van jeuk af te komen, maar het kan ook zijn dat ze proberen teken ermee weg te slaan.

2) Varkens

Hoewel ze vaak als dom en lui worden geschetst, zijn varkens juist zeer intelligente dieren. Zo zijn ze in staat om met takken en schors een nest te maken. Ook kunnen ze leren om computerspellen te spelen. Ze moeten met hun snuit tegen een hendel duwen om een balletje op het scherm te laten bewegen. Als het balletje in een blauw vak wordt geduwd, gaan ze naar het volgende level en krijgen ze als beloning een hondensnoepje.

Credit: Eston Martz / Pennsylvania State University

3) Octopussen

Ook onder water heb je soms gereedschap nodig. Neem bijvoorbeeld de octopus. Niet alleen zetten sommige exemplaren stenen voor hun nest neer als een soort schild, er zijn er zelfs die de tentakels van het Portugees oorlogsschip inzetten. Ze jagen op de kwallen en trekken hun tentakels van hun lichaam af. Die gebruiken ze dan zowel voor hun verdediging als voor de jacht op prooien.

4) Mieren

Mieren staan vooral bekend om hun grote kracht ten opzichte van hun kleine lichaam, maar kunnen ook nog best intelligent zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een creatieve manier om vloeibaar eten terug te brengen naar hun nest, namelijk door het te absorberen met zandkorrels, of zelfs met spons en papier – wat extra bijzonder is omdat ze dit materiaal niet van nature kennen.

Credit: Pixabay/cp17

5) Otters

Otters gebruiken stenen om bij hun eten te komen. Ze vissen schelpen en slakken op van de zeebodem en leggen die op hun buik. Daarna hameren ze het pantser met hun steen open om het vlees dat erin zit te pakken te krijgen. Sommige otters slaan wel drie keer per seconde op hun maaltijd.

6) Krokodillen

Voor zover we weten zijn dit de enige reptielen die gereedschap gebruiken. Net als de otters doen de krokodillen dit om eten te pakken te krijgen. Ze verzamelen takken op hun neus en gaan bij vogels in de buurt liggen. Als die er dan een mee willen nemen voor hun nest, worden ze gauw opgepeuzeld. Ze kunnen die stokken dus maar beter laten liggen.

Beeld: Pixabay/miniformat65