‘Het vermogen om sociale interacties te herkennen wordt al vroeg ontwikkeld’

Wetenschappers van de Johns Hopkins University hebben voor het eerst aangetoond dat de hersenen van kinderen, van 3 tot 12 jaar oud, al reageren op sociale interacties – op eenzelfde manier als volwassenen dit doen. KIJK sprak erover met cognitief wetenschapper Leyla Isik die het onderzoek uitvoerde samen met Elizabeth Im en Angira Shirahatti.

Wat is het probleem?

“Eerdere studies, van onze onderzoeksgroep en dat van anderen, hebben in het volwassen brein aangetoond dat specifieke gebieden worden geactiveerd wanneer iemand naar menselijke interacties kijkt. Deze gebieden worden niet geactiveerd wanneer ze naar één persoon kijken of naar meerdere personen die geen contact met elkaar maken. Dit effect was nog niet aangetoond in het brein van jonge kinderen.”

En jullie hebben dit wel ontdekt?

“Ja. Onze studie toont voor de eerste keer aan dat vergelijkbare reacties te zien zijn in het brein van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Dit suggereert dat het vermogen om sociale interacties te herkennen al vroeg in de hersenen wordt ontwikkeld – en daarom belangrijk is.”

Hoe hebben jullie dit onderzocht?

“We namen eerder verzamelde gegevens onder de loep van kinderen en volwassenen die een korte, geanimeerde film keken terwijl ze onder een fMRI-scanner lagen. Deze scanner gaf inzage in hun hersenactiviteit. We markeerden de momenten in de film dat er een sociaal ‘kenmerk’ te zien was: wanneer personages interactie met elkaar aangingen bijvoorbeeld of emotie toonden. Ook gebruikten we een algoritme om automatisch gezichtsuitdrukkingen aan te duiden. Zo vonden we dat het kinderbrein reageerde op sociale interacties.”

Waarom is deze studie belangrijk?

“Wat we heel verrassend vonden, was dat we dit effect konden zien met relatief weinig data – elke deelnemer keek slechts 5 minuten naar het filmpje. Meestal moeten deelnemers langere, veeleisendere taken uitvoeren bij deze neuro-imaging experimenten. Deze aanpak en analyse opent deuren naar talrijke studies over sociale verwerking bij kinderen die moeilijk te onderzoeken zijn met traditionele experimenten.”

Beeld (bovenaan): 10’000 hours/Getty Images