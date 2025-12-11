Breinkraker: de AIVD-kerstpuzzel is er!

De AIVD brengt ieder jaar een kerstpuzzel uit vol cryptische opgaven. Ga jij de uitdaging aan om er zoveel mogelijk op te lossen?

De jaarlijkse kerstpuzzel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is al vanaf het begin voor veel mensen een vaste kersttraditie. De puzzel wordt sinds 2011 op de website van de dienst geplaatst, maar binnen de AIVD is deze breinkraker al veel langer vaste prik.

De vragen zijn bedacht door AIVD’ers. De puzzelmakers hebben veel kennis van technische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging: zo houden zij zich onder meer bezig met het versleutelen van staatsgeheimen. Zij kunnen dus als geen ander de cryptisch omschreven kerstpuzzelopdrachten bedenken en jureren.

De puzzel is niet bedoeld om nieuw personeel te werven. De makers willen vooral puzzelaars uitdagen en hen kennis te laten maken met de complexiteit van het werk dat de AIVD doet. De dienst probeert ieder jaar de puzzel zó te maken dat niemand alle opgaven snel doorziet, maar iedere vraag wel door tenminste één deelnemer wordt opgelost.

Download de kerstpuzzel 2025

Sta jij te trappelen om aan de kerstpuzzel te beginnen? Op deze pagina kun je het opgaven- en antwoordformulier van de AIVD kerstpuzzel 2025 downloaden.

En hier vind je het opgaven- en antwoordformulier van de AIVD juniorkerstpuzzel 2025.

Je kunt je antwoorden inzenden tot en met 14 januari 2026 23.59 uur. Na afloop krijg je je score toegezonden. Tenminste, als je meer dan nul punten weet te behalen. Degene die de meeste punten heeft verzameld, mag zichzelf de winnaar noemen en ontvangt eeuwige roem. Succes!

Bron: AIVD

Beeld: syolacan/Getty Images