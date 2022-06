Een goed alibi en tóch de bak in

In één van de grootste gerechtelijke dwalingen in ons land werd Kees B. in 2001 onterecht veroordeeld voor moord op een tienjarig meisje. B. had nota bene een sterk alibi: hij kon aantonen dat hij op zijn werk was. Dat werd overschaduwd door het feit dat hij schuld bekende, een verklaring die hij later introk.