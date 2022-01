Maffia Maps: voortvluchtige opgepakt met Google

De gezochte maffiabaas Gioacchino Gammino is onlangs aangehouden in Spanje dankzij Google Street View.

Wat zie je voor je als je hoort dat de Italiaanse politie achter de maffiosi aan zit? Een race door de straten van Rome, of misschien een schietpartij? Het politiekorps van Sicilië gaf toch de voorkeur aan wat minder actie. De agenten konden de gezochte crimineel Gioacchino Gammino oppakken dankzij een afbeelding op Google Maps.

Levenslang ontwijken

Gammino was lid van de Siciliaanse maffiagroep Stidda. In 1989 kreeg hij levenslang voor een moord die hij had gepleegd. Hij zat zijn straf uit in Rome, totdat er in die gevangenis een film werd opgenomen. Tijdens de opnames probeerde een andere gedetineerde te ontsnappen, waardoor het alarm afging. Gammino pakte zijn kans. Door de reuring in de bajes kon hij ongezien de benen nemen naar de Spaanse stad Galapagar, vlakbij Madrid. Daar begon hij een nieuw leven met een andere vrouw en een carrière als kok.

De politie vermoedde al dat Gammino in Spanje verbleef, maar Google gaf de doorslag. Op een Street View-foto van het restaurant El Huerto de Manu stond een kok die verdacht veel op de Italiaan leek. Dat vereiste natuurlijk nader onderzoek. Na een paar kliks op het internet vond de politie meer informatie over de kok. En inderdaad: hij had precies hetzelfde litteken op zijn kin als de beruchte crimineel. Het Italiaanse dagblad La Repubblica liet overigens 5 januari weten dat de maffiabaas op 17 december al is opgepakt.

