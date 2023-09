LEGO staakt plannen om blokjes van gerecyclede PET-flessen te maken

LEGO gaat toch geen gerecycled plastic gebruiken omdat het volgens het Deense bedrijf juist een hogere koolstofuitstoot zou veroorzaken.

De welbekende LEGO-blokjes worden voornamelijk gemaakt van plastic op oliebasis. De duurzaamheidsafdeling van ’s werelds grootste speelgoedfabrikant deed daarom onderzoek naar alternatieve materialen en focuste zich op gerecyclede drankflessen. Maar daar is het bedrijf nu mee gestopt, de overgang zou namelijk juist zorgen voor een hogere koolstofuitstoot.

Het Deense bedrijf maakt miljarden LEGO-blokjes per jaar. Zo’n 80 procent van die blokjes wordt gemaakt van acrylonitrilbutadieenstyreen (ABS), waarvoor ongeveer 2 kilogram aardolie nodig is om 1 kilogram plastic te maken. In 2021 begon de speelgoedfabrikant onderzoek te doen naar de mogelijkheid om gerecycled polyethyleentereftalaat (PET) te gebruiken. PET is een plasticsoort die voor drankflessen, zoals cola, wordt gebruikt.

Maar dat bleek niet eenvoudig. “Het is alsof je een fiets van hout probeert te maken in plaats van staal”, zei Tim Brooks, het hoofd van de duurzaamheidsafdeling bij LEGO, zondag tegen het Britse zakendagblad de Financial Times. Materialen die niet op olie zijn gebaseerd, zijn zachter en vereisen daarom extra ingrediënten om de kwaliteit en veiligheid te behouden. Daarnaast zou er ook extra energie nodig zijn om het plastic te bewerken en te drogen.

Geen magisch materiaal

Brooks vertelde ook dat het productieproces dusdanig verstoord zou worden dat er ingrijpende veranderingen in de fabrieken nodig zouden zijn om gerecycled PET op grote schaal te gebruiken. “Na al die aanpassingen zou de koolstofvoetafdruk hoger zijn geweest dan nu. Het was teleurstellend.”

In 2021 zei LEGO dat meer dan 150 mensen binnen het bedrijf werken aan duurzaamheid. Toch is het niet gelukt om een geschikt alternatief te vinden. Niels Christiansen, de CEO, vertelde tegen de Financial Times dat de speelgoedfabrikant “honderden en honderden materialen heeft getest” maar geen “magisch materiaal” kon vinden om de duurzaamheidsproblemen op te lossen.

In plaats daarvan wil LEGO elk onderdeel van ABS duurzamer maken door het te mixen met bioplastics en gerecyclede materialen. Christiansen zei dat het bedrijf de investeringen in duurzaamheid zal verdrievoudigen tot bijna 3 miljard euro per jaar tegen 2025. Tegelijkertijd beloofde hij de hogere kosten niet door te berekenen aan de consument.

