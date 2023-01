Betere zorg als dokters samen gestudeerd hebben

Heeft je huisarts gestudeerd met de specialist waarnaar die je doorverwijst? Dan heb je waarschijnlijk een betere ervaring.

Iedereen wil de beste zorg mogelijk. Studies naar de kwaliteit daarvan zijn dus belangrijk. Een nieuw onderzoek laat nu zien dat als je huisarts zijn of haar opleiding heeft gevolgd met de specialist waar je naartoe gaat, die specialist waarschijnlijk extra goed zijn of haar best zal doen. Dat schrijven Harvard-onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Betere beoordeling

De analyse in deze studie is gebaseerd op de medische gegevens van 8655 Amerikaanse patiënten die tussen 2016 en 2019 door hun huisarts zijn doorverwezen naar een specialist. Daarmee vergeleken de onderzoekers tevredenheidsrapporten van twee groepen patiënten: personen die waren doorverwezen naar een studiemaatje van de huisarts, én mensen die door dezelfde huisarts naar een specialist zijn gestuurd met wie die niet gestudeerd heeft. Via een registratiesysteem waar alle gediplomeerde dokters in staan, konden de onderzoeker achterhalen of dokters samen gestudeerd hebben.

Wat bleek? Op bijna alle beoordeelde onderdelen scoorden specialisten die ooit met de huisarts zaten te blokken hoger dan dokters die ergens anders het vak leerden. Zo kregen ze betere beoordelingen op gebieden als vriendelijkheid, kwaliteit en begrijpbaarheid. De patiënten werden ook vaker betrokken bij het behandelplan en ze waren tevredener over de tijd die specialisten voor hun vrijmaakten.

Indrukwekkende impact

Dat gespecialiseerde dokters beter hun best doen als ze weten dat een kennis het medisch rapport kan lezen en verhalen van de patiënt hoort, is op zich niet verrassend. Je kent waarschijnlijk wel een situatie waarbij je net even extra moeite doet als een vriend kijkt, bijvoorbeeld tijdens een sportwedstrijd. Logisch dus dat dit tussen dokters ook gebeurt.

Maar de onderzoekers waren wel verbaasd over de impact van zo’n relatie. Voor de meeste categorieën scoorden specialisten namelijk ongeveer 9 procentpunten hoger. Dat betekent dat als een gemiddelde specialistische dokter 80 procent tevredenheid scoort, een studiemaatje van de huisarts 89 procent binnensleept.

Eenzame artsen

In eerdere pogingen om dokters extra te motiveren, is geprobeerd om ze meer te betalen. Maar dit heeft nooit zijn vruchten afgeworpen. De resultaten van de huidige studie laten zien dat er een veel eenvoudigere manier is. Amerikaanse artsen hebben weinig direct contact met collega’s. Ook veel Nederlandse dokters hebben last van eenzaamheid door hun werk. Meer communicatie zal volgens de Harvard-onderzoekers de dokters extra motiveren en daardoor de zorgkwaliteit verbeteren.

Belangrijk om te melden: in deze studie is alleen gekeken naar dokters die samen gestudeerd hebben. Of vergelijkbare effecten ook bij andere relaties tussen dokters bestaan, moeten de onderzoekers nog bekijken. Verder is de studie uitgevoerd in slechts twee ziekenhuizen, het is dus nog maar de vraag of in de rest van Amerika hetzelfde effect bestaat.

Bronnen: JAMA Internal Medicine, Harvard University via EurekAlert!

